Carly Rae Jepsen anuncia show no Rio de Janeiro

O festival de música Primavera Sound São Paulo anunciou nesta terça-feira, 22, o sideshow da cantora Carly Rae Jepsen, no dia 01 de dezembro, no Rio de Janeiro.

O evento está previsto para acontecer no espaço de eventos Sacadura 154 e os ingressos já estão disponíveis para compra no site ‘Tickets for Fun’ (com taxa) e no local do evento (sem taxa).

Compositora da música ‘Call Me Maybe’, lançada em 2012, a artista canadense se apresenta no segundo dia do festival com o álbum ‘The Loveliest Time’.

Confira os valores dos ingressos por setor

Pista: R$165 (meia-entrada) e R$330 (inteira)

Camarote: R$247 (meia-entrada) e R$495 (inteira)

Primavera Sound São Paulo

O festival internacional Primavera Sound realiza neste ano, a segunda edição brasileira entre os dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as atrações principais, estão The Killers, The Pet Shop Boys, Marisa Monte, The Cure e mais.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)