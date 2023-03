Primavera Sound São Paulo anuncia segunda edição em dezembro deste ano

O Primavera Sound São Paulo confirmou, nesta quarta-feira (22), a segunda edição do festival no Brasil em dezembro deste ano.

O festival acontecerá nos dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. No ano passado, os shows foram no Anhembi e alcançaram cerca de 120 mil pessoas na estreia. As atrações e valores de ingresso ainda não foram divulgados.

Além dos shows, o festival também promove uma programação cultural durante a semana do evento chamada ‘Primavera na Cidade’, também confirmada neste ano.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)