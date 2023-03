Willow Smith é 5° atração cancelada no Lolla Brasil

Willow Smith comunicou hoje, quarta-feira (15), que não irá mais se apresentar no Lolla Brasil, festival que acontece em São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de março. A cantora compartilhou em seu twitter que devido a circunstâncias imprevistas, não poderá performar para seus fãs na América do Sul e México. "Espero estar de volta em breve", completou.

A filha de Will Smith e Jada Pinkett se apresentaria no último dia do festival, domingo (26). Willow tem uma carreira desde os 9 anos e acumula cinco álbuns lançados, passando pelos gêneros musicais R&B e rock, com parcerias entre Avril Lavigne, Machine Gun Kelly e Travis Barker (baterista do Blink-182).

"Devido a circunstâncias imprevistas, não poderei me apresentar para meus fãs na América do Sul e México. Espero estar de volta muito em breve".

VEJA MAIS

O rapper baiano Baco Exu do Blues se apresentará no lugar de Willow no domingo (26), mas em horário diferente. L7nnon sobe no palco às 16h25, antigo horário de Willow, e Baco entra depois, às 18h35.

Nesta edição, Willow Smith não foi a única artista a ter show cancelado no festival. Blink-182, Omar Apollo, Dominic Fike e 100gecs também estavam confirmados, mas não se apresentarão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal, Felipe Saraiva)