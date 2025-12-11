Capa Jornal Amazônia
'Hobby Dogging': conheça a moda de passear com cães invisíveis que está viralizando; vídeo

A prática tem ganhado força com diversos grupos e influenciadores compartilhando vídeos e fotos de seus 'pets' imaginários

Gabrielle Borges
fonte

Conheça o "hobby dogging", uma tendência viral onde as pessoas passeiam com "cães invisíveis". (Reprodução/X/tomdabassman)

Já imaginou estar passeando e avistar um grupo de pessoas fingindo estar passeando com "cachorros imaginários?" O que parece estranho, na verdade, é uma nova e inusitada tendência que tem chamado a atenção das redes sociais.

 

O fenômeno, conhecido como "hobby dogging", ganhou força na Alemanha e consiste em passear por ruas, parques e áreas públicas com "cães invisíveis".  A prática tem ganhado força com diversos grupos e influenciadores compartilhando vídeos e fotos de si mesmos passeando com seus cães imaginários. Saiba mais a seguir.

O que é o "hobby dogging"?

O "hobby dogging" é, essencialmente, um hobby em que as pessoas se envolvem em atividades cotidianas (como passeios e caminhadas), mas com um toque peculiar: elas fazem isso com um "cão invisível".

Os participantes dessa prática utilizam coleiras, guias e até mesmo brinquedos para seus cães inexistentes, muitas vezes acompanhados de gestos e expressões que imitam interações reais com animais de estimação.  Essa atividade é compartilhada nas redes sociais, especialmente no TikTok e Instagram, onde os usuários postam conteúdos sobre esses momentos.

Hobby divide opiniões nas redes

Enquanto o "hobby dogging" conquista seguidores e participantes em várias partes da Alemanha, o fenômeno não deixa de gerar controvérsias.

Para algumas pessoas, o comportamento é visto como uma forma "boba" ou até exagerada de chamar a atenção. Por outro lado, defensores do "hobby dogging" defendem que a prática é, na verdade, uma forma de liberdade criativa e de expressão, além de aliviar o estresse.

Veja na prática como é um "passeio" de hobby dogging.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

