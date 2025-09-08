Capa Jornal Amazônia
Ademara mergulha na realidade amazônica para viver Dionete em ‘Pssica’

Artista passou cerca de três meses em Belém para observar a rotina local e dar veracidade à personagem

Amanda Martins
fonte

Ademara interpreta Dionete, uma mulher com dependência química que vive no subúrbio de Belém (Netflix Brasil)

A atriz, roteirista e comunicadora pernambucana Ademara estreou em agosto a série Pssica” na Netflix, que rapidamente se tornou uma das produções mais assistidas da plataforma no Brasil. Dirigida por Quico Meirelles e Fernando Meirelles, a trama é inspirada no livro homônimo de Edyr Augusto e aborda temas delicados como tráfico humano, exploração sexual e violência, ambientados na região amazônica.

No audiovisual recém-lançado, Ademara interpreta Dionete, uma mulher com dependência química que vive no subúrbio de Belém e se torna o único vínculo afetivo da protagonista Janalice (Domithila Cattete). A personagem, marcada por fragilidades emocionais e sociais, exigiu da atriz um processo intenso de preparação para dar veracidade à história.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a atriz contou como recebeu o convite para o papel. “Eu fiz um teste de elenco para fazer a personagem. Fui chamada pelo diretor de elenco Gabriel Domingos para fazer o teste entre várias outras pessoas. Para mim foi uma surpresa, porque acabou que só teve uma fase, geralmente a gente passa por várias fases de teste”, disse Ademara.

Após a seleção, ela estudou o roteiro e se aprofundou no contexto de Dionete, lendo também o livro de Edyr Augusto. “A leitura é muito fácil, mas algumas coisas me chocaram, principalmente na perspectiva masculina sobre certas personagens femininas”, relatou, sobre os primeiros contatos com a obra.

image A atriz e roteirista Ademara (Lana Pinho)

Para compreender a realidade da sua personagem, Ademara passou cerca de um mês em Belém antes das gravações, observando a rotina das pessoas em praças e ruas da cidade. “Ficava horas sozinha na Praça da República para entender como aquelas pessoas interagiam com quem não conheciam, porque era isso que Dionete faria com a jornalista. Essa integração foi essencial para mim”, explicou. A estadia da atriz durou cerca de três meses.

A atriz também passou por mudanças físicas para interpretar a personagem. “Apesar de já ser magra, precisava aparentar um quadro de saúde mais debilitado, coerente com a condição de Dionete. Foi difícil, porque adorei a culinária paraense, especialmente o açaí”, contou. Ela destacou ainda a experiência de conhecer a cultura local: “Fiquei encantada com o caruru, o filhote, a comida daqui tem um sabor único”, complementou.

O processo de preparação contou com a orientação de Fátima Toledo, renomada preparadora de elenco conhecida por trabalhos em “Cidade de Deus”, “Tropa de Elite” e “Pixote”.

“Ela propõe que a gente viva a perspectiva do personagem. Não é só interpretar, é se colocar de fato naquele lugar, com atividades que simulam a vida do personagem. É desafiador e intenso, mas extremamente eficaz”, afirmou Ademara.

A experiência também fortaleceu os laços com o elenco. “A gente criou uma amizade muito próxima. Passamos mais de 12 horas por dia juntos, longe da família, convivendo intensamente. Isso gerou um apoio mútuo que foi fundamental para as cenas mais sensíveis”, comentou.

Ela ressaltou a importância da série para dar visibilidade à cultura e à realidade paraense. “Espero que ‘Pssica’ ajude a mostrar que o Pará tem muito a oferecer, não apenas histórias de sofrimento, mas também de diversidade e cultura. É uma obra que prova isso”, pontuou a artista.

Outros trabalhos

Desde a pandemia, Ademara, que trabalha com teatro há mais de dez anos, tem ganhado destaque nas redes sociais com seus vídeos de humor ácido, que a tornaram um nome reconhecido no cenário digital, principalmente com a repercussão de conteúdos como “Laura Tampurini: a repórter sudestina".

No streaming, começou a brilhar em 2023 com sua estreia como protagonista da série “Sem Filtro”, da Netflix, que rapidamente entrou para a lista das produções mais assistidas da plataforma no Brasil. Na trama, ela interpretou Marcely, uma jovem espontânea e determinada que sonha em se tornar influenciadora digital.

Em janeiro deste ano a atriz estreou o filme ‘Missão Porto Seguro’, no Amazon Prime Video. Na comédia de ação, Ademara interpreta “Babi”, uma jovem de 28 anos que se recusa a encarar as responsabilidades da vida adulta e escolhe viver em Porto Seguro, aproveitando as festas e a despreocupação de uma eterna viagem de formatura. Ao longo do filme, sua personagem se envolve em uma trama cheia de aventura e humor ao lado da policial Denise (Giovanna Lancellotti) e um grupo de adolescentes, mostrando mais uma vez o talento da atriz para a comédia.

Lançamentos

Além de “Pssica”, Ademara já se prepara para estrear em outro projeto: o filme “Caramelo”, que chega a Netflix em 8 de outubro. Ela descreveu sua nova personagem como diferente de Dionete, com nuances afetivas próprias e interação com o personagem do ator Rafa Vitti.

Sobre sua trajetória profissional, Ademara destacou que o reconhecimento foi fruto de dedicação e perseverança. “Nunca imaginei que conseguiria viver do meu trabalho como atriz. Todo teste que faço é como se fosse o último, me dedico para entregar a personagem do jeito que o público precisa. É um privilégio trabalhar como artista no Brasil e gerar identificação com o público”, afirmou.

