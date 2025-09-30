Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Atriz explica como aprendeu sotaque de Belém para série Pssica da Netflix

A pernambucana Ademara Barros, que interpretou a personagem Dionete, publicou um vídeo em uma rede social onde conta como foi sua preparação para interpretar o sotaque paraense

Riulen Ropan
fonte

De maneira técnica, Ademara explica as principais diferenças entre o sotaque paraense e o seu sotaque de origem, o pernambucano. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A atriz pernambucana Ademara Barros, que interpretou a personagem Dionete na série "Pssica", gravada no Pará pela Netflix, publicou um vídeo em suas redes sociais, nesta terça-feira (30), no qual detalha seu aprendizado com o sotaque paraense.

De maneira técnica, Ademara explica as principais diferenças entre o sotaque paraense e o seu sotaque de origem, o pernambucano. A atriz contou que precisou compreender a palatalização das sílabas que começam com as letras "D" e "T". Ela explica que, em Belém, as pessoas articulam as palavras encostando a língua no céu da boca, o que difere da pronúncia em Pernambuco, onde a língua toca o alvéolo dental (a "raiz do dente").

Ademara também destacou o famoso "chiado" usado pelos paraenses ao pronunciar certas palavras, além de muitas outras pronúncias características do sotaque paraense

O vídeo rapidamente gerou muitos comentários de seguidores e fãs da artista, que elogiaram sua atuação. "Que atuação impecável!", comentou um seguidor. "Você arrasou demais!", disse outro. Os seguidores também aproveitaram para exaltar a diversidade de sotaques no Brasil. "É incrível a riqueza linguística do Brasil", comentou uma terceira fã.

Ademara demonstrou a importância do estudo linguístico de uma localidade e o quão profunda foi sua preparação para interpretar um sotaque tão distinto do seu. Por fim, ela prometeu uma segunda parte do vídeo, já que houve muitos detalhes que precisou aprender.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

