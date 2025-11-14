Mulher é condenada por desviar mais de R$ 6 milhões para viagens e shows de Taylor Swift

Uma mulher estadunidense foi condenada a seis anos de prisão por desviar mais de US$ 1,2 milhão — cerca de R$ 6,3 milhões — de uma empresa imobiliária e de uma organização sem fins lucrativos onde trabalhou. Documentos judiciais apontam que parte dos valores financiou viagens, compras de alto valor e ingressos para shows da cantora Taylor Swift.

Identificada como Jennifer Tinker, de 42 anos, ela iniciou o esquema em 2020, período em que atuava como administradora de uma pequena imobiliária. Segundo as investigações, a acusada realizou mais de 90 transferências bancárias para contas pessoais, utilizando nomes de destinatários falsos para ocultar os pagamentos.

As autoridades afirmam que o dinheiro desviado foi usado para adquirir cinco veículos, itens de marcas de luxo como Louis Vuitton e Balenciaga, hospedagens em hotéis de padrão elevado e férias em uma cobertura no Disney Caribbean Beach. Os registros também mostram gastos de aproximadamente US$ 151 mil em compras na Amazon.

Viagens e gastos com shows

Durante o período investigado, Jennifer passou cinco dias em uma suíte em Las Vegas, onde desembolsou cerca de US$ 5 mil para assistir à “The Eras Tour”, de Taylor Swift. Ela também esteve presente em um show do cantor Luke Bryan na cidade.

O esquema veio à tona em novembro de 2023, quando supervisores identificaram irregularidades nas contas da empresa. Após a demissão, seis meses depois, ela foi contratada como contadora por uma organização sem fins lucrativos. No novo emprego, voltou a cometer desvios e subtraiu mais de US$ 100 mil, segundo o Ministério Público. Parte desse montante foi utilizada para viajar ao Tennessee e participar do Festival Bonnaroo, onde gastou mais de US$ 3 mil em compras.

Condenação e restituição

“Durante cinco anos, as contas bancárias de seus empregadores foram os caixas eletrônicos pessoais de Jennifer Tinker”, registrou o gabinete do procurador dos Estados Unidos em documentos apresentados à Justiça. Jennifer foi presa em fevereiro deste ano e confessou os crimes. Além da pena de seis anos de prisão, ela terá de restituir os valores desviados, que somam mais de US$ 1,2 milhão.