Iza conta que nunca fez cirurgia plástica: 'É a melanina'

Iza revelou que não tem nenhuma cirurgia plástica nem outras intervenções estéticas como preenchimento e botox. "Eu acho muito legal como essas coisas têm evoluído, mas por enquanto eu não tenho vontade de fazer e é isso. E eu ‘tô’ achando que eu devo demorar, né, sabe como é a melanina", brincou a cantora.

Na ocasião, ela contou quais procedimentos já realizou ao responder perguntas dos fãs no Instagram.

"Eu já fiz micropigmentação fio a fio e isso mudou muito o meu olhar. A minha sobrancelha era bem caídinha, bem parecida com a da minha mãe, mais curvadinha, para baixo. E eu queria levantar meu olhar", explicou. "Você pode levantar o olhar com botox, tem gente que coloca, ou fazer como eu, eu dei uma raspada e completei com a micropigmentação fio a fio e eu acho que eu tô curtindo", contou. A cantora de 30 anos contou clareamento dental como procedimento estético. "Faço uma vez por ano", disse. Ela também contou que fez microagulhamento no couro cabeludo para o cabelo crescer mais forte: "Tirando isso, é mentira que eu já fiz outros procedimentos estéticos e plástica. Nada contra, mas eu nunca fiz".