Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Psica 2025: Dona Onete canta encantarias da Amazônia em 'Quatro Contas'

Show inédito recheado de atrações será neste domingo (14), no Mangueirão, como parte do festival, vai focar no lado místico da rainha do carimbó chamegado, e suas lembranças e ainda terá seus grandes sucessos

Eduardo Rocha

O show inédito "Quatro Contas", da cantora e compositora paraense Dona Onete, 86 anos, é o destaque hoje (14) na programação do Festival Psica 2025. A apresentação ocorre a partir das 20h, no palco Güera Mercado Livre, no estádio Mangueirão. O espetáculo é um convite ao público para percorrer as veredas encantadas da Amazônia, revelando a religiosidade da artista em meio a canções inéditas e sucessos que marcam sua carreira como uma das principais vozes da região.

Essa viagem sonora e mística começa no tempo em que Onete, ainda criança, morou na casa de sua Tia Salu (Salustiana, hoje com 90 anos), na travessa da Vileta, no bairro da Pedreira, em Belém. Foi nesse imóvel que a cantora conheceu o intercâmbio com entidades de religiões afro-brasileiras e encantarias amazônicas, o que provocaria uma transformação radical em sua vida. O nome do show, "Quatro Contas", é uma referência e homenagem a quatro caboclas que protegem Onete: Mariana, Jarina, Erundina e Jurema.

Em um dos quatro blocos da apresentação, Dona Onete vai mostrar essa relação forte com as encantarias, além das músicas que a consagraram como a rainha do carimbó chamegado. Nesse clima, ela fez questão de que toda a ambientação prévia do concerto fosse feita na casa onde morou na travessa Vileta. Lá, a artista se reuniu com a anfitriã Tia Salu, a prima Bené, a sobrinha Ester Sá, a neta Josivana Rodrigues e sua equipe.

Na casa de Tia Salu, Dona Onete viveu grande parte de sua vida. "Foi aqui que nasceu toda essa Dona Onete", conta a cantora. Ela acrescenta: "Foi aqui que começou toda a minha história, foi aqui que eu me criei, foi aqui que a minha infância foi a mais feliz do mundo".

Encantarias

Como relata Dona Onete, na travessa Humaitá, próximo da casa, havia um batuque (espaço de religião afro-brasileira) do senhor chamado Raimundo Silva, vendedor de peixe no Mercado da Pedreira. Onete conta que quando era menina ia com familiares e amigos até esse local. No dia 23 de abril, as pessoas nesse espaço celebravam Ogum e serviam um mingau em cuia ao público, inclusive, à própria Onete. Ela lembra muito bem desse momento.

image Show 'Quatro Contas' revela a religiosidade da cantora Dona Onete (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Tempos depois, Dona Onete foi morar com a Tia Dadá, que chegou a atuar como curandeira. "Então, quando seu João da Mata baixou na cabeça de seu Linésio, lá pra banda do Guamá. Ele mandou acordar a gente que estava dormindo pra ir benzer, o seu João da Mata, na cabeça dele. Aí, nos acordaram, e a gente foi toda se balançando. E quando ele foi benzendo, disse: "Opa! Aqui eu encontrei Quatro Contas. Eu encontrei Mariana, Jarina, Erundina e Jurema". Ele disse as cores correspondentes a cada entidade. Onete tinha quase 11 anos de idade na época. O tempo passou, e a jovem esqueceu isso.

Mas, lá um dia, Dona Onete estava em um batuque em Igarapé Miri. Ela havia comprado um chapéu em Belém. E a entidade Mariana passou (em manifestação em uma mulher) e disse: "Ei! Manda buscar o meu chapéu!". Aí, Dona Onete deu o item para Mariana, que disse a ela as cores das entidades, e, então, a jovem entendeu o que havia acontecido com ela.

Tempos depois, Dona Onete já aposentada (atuou como professora) queria voltar para Belém, mas estava sem coragem, como relata. Porém, uma senhora de prenome Kátia, conhecida como curandeira, disse: "Olha, Dona Onete, a Caboca Jupira baixou ontem e disse que é para a senhora ir embora, que a felicidade está lhe esperando, a felicidade vai buscar a senhora!". Após algum tempo, Onete veio morar no bairro do Umarizal, em Belém, e, em sequência, mudou-se para o bairro da Pedreira, passando a residir na passagem Álvaro Adolfo.

Foi nesse bairro que ela começou a virada de vida. Conheceu o Coletivo Rádio Cipó e o Carimbó do Sancari (grupo tradicional desse gênero musical), onde deu uma canja, e aí descobriram a voz e gingado dela. Gradativamente, então, Onete foi se consolidando como a grande artista que é.

"A felicidade era isso. Eu tinha que vir buscar o que era meu", destaca a artista. Ela fez uma canção sobre essa passagem marcante na vida. Ela observa que as Quatro Contas a protegem desde menina: a vermelha é Mariana, a amarela é Jarina, a branca é Jurema e a verde é Erundina. A música "Quatro Contas" fala dessa relação da cantora com as encantadas. Além dessa, já lançada, tem ainda "Cobra Grande do Jatuíra" e "Festa no Reino da Encantaria", ambas não lançadas oficialmente.

image Dona Onete e familiares: história de vida pontuada pela música e religiosidade (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Lisonjeada por ser a grande homenageada no festival neste ano, Dona Onete pretende transformar o show em um ritual cênico e sensorial, guiado pelos quatro elementos da natureza: água, fogo, terra e ar. A musicalidade dessa artista se mistura com poesia, cenas de filmes, performances e memórias.

Devota de Nossa Senhora de Nazaré, a cantora sabe também da força das encantarias amazônicas. E esse lado religioso muito presente na vida de Dona Onete é o que o público vai ter a oportunidade de ver mais de perto no show deste domingo (14).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

dona onete apresenta show 'quatro contas'
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRAL

VÍDEO: Gaby Amarantos dança funk e brega com coreógrafa queridinha das redes no Vidigal

Aline Maia convidou a cantora para vídeo com passos de funk e brega ao som de canções do álbum 'Rock Doido'

13.12.25 17h33

'NÃO É RUIM'

VÍDEO: Influenciador com seletividade alimentar prova açaí com peixe frito e se surpreende

Bomtalvão está passeando pela capital paraense, antes de participar do PSICA, e compartilhou nos Stories como tem sido a experiência

13.12.25 15h41

ENTREVISTA EXCLUSIVA

De volta ao estado, Joelma lança festival que mistura calypso, pop e swing paraense

Estreia ocorre após ano de visibilidade com ‘Amazônia Live’, ‘The Town’ e ‘Festival LED’

13.12.25 8h00

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Ator e diretor Rob Reiner é encontrado morto junto à esposa

O casal estava na casa onde morava e apresentava ferimentos provocados por faca, segundo agência internacional

15.12.25 7h55

TURNÊ

Iron Maiden vem para Belém? Banda anuncia data de show no Brasil

As vendas dos ingressos gerais começam na próxima quinta-feira (18)

12.12.25 13h57

RAINHA DE BATERIA

Entenda por que Virginia Fonseca não vai ao ensaio da Grande Rio

Rainha de bateria foi orientada pela diretoria a descansar e recebeu liberação do presidente Jayder Soares

14.12.25 16h19

CELEBRIDADES

Hotwife, cuckold... Paolla Oliveira fala sobre relacionamento aberto e sexo: 'Acesa!'

Em entrevista ao 'Quem Pode, Pod', a atriz falou abertamente sobre fetiches e relação com Diogo Nogueira

18.07.23 18h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda