Ex-BBB 24, Wanessa Camargo apaga das redes sociais vídeo com pedido de desculpas a Davi

Após ter usado as redes sociais para reagir à briga de Davi e MC Bin Laden no Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo decidiu também apagar o vídeo que postou logo após sua expulsão, em que pedia desculpas ao motorista de aplicativo. O "sumiço" do conteúdo foi notado pelos internautas na manhã desta terça-feira (26).

No vídeo excluído do Instagram, a cantora afirmava que precisou de um tempo para entender tudo o que ocorreu dentro do programa. Em seguida, confessou que precisava se desculpar com o participante e a família dele, além de "todas as pessoas negras que se sentiram ofendidas".

"Me desculpem, do fundo do coração. Quero deixar registrado que a conversa não se encerra aqui. Quero aprender, conhecer e me tornar antirracista e assim construir uma sociedade muito mais justa e igualitária para todos nós", disse Wanessa.