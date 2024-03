BBB 24: Wanessa fala pela primeira vez sobre desclassificação do reality e diz que quer 'evoluir'

Após a festa polêmica da madrugada do último sábado (2), no Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo foi desclassificada pela produção do programa. Nesta terça-feira (5), a cantora publicou um vídeo nas suas redes sociais falando pela primeira vez sobre o acontecido.

No vídeo, Wanessa fala que os dias têm sido bem difíceis e pediu desculpas por qualquer atitude que possa ter machucado algum espectador. Os comentários na publicação foram limitados e o post não tem legenda.