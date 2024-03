Fã paraense faz tattoo com rosto de Davi do BBB24

Um fã de Davi, do "BBB 24", decidiu fazer uma grande homenagem para o brother. Um homem de Belém do Pará tatuou o rosto do motorista de aplicativo em suas costas. O desenho foi feito e compartilhado pelo tatuador Bruno Ferreira nas redes sociais.

A arte ainda acompanhou a polêmica frase "Calma, calabreso", utilizada por Davi em uma discussão com Lucas Buda, e que logo virou meme do lado de fora da casa.

Na publicação, a homenagem do fã dividiu opiniões. Alguns parabenizaram o tatuador pelo trabalho e outros criticaram o fã por ter eternizado na pele o rosto do participante. "A tatuagem ficou perfeita, eu to passada e com a falta de limite do fanatismo, ultrapassou qualquer barreira do aceitável", escreveu uma seguidora. "A tattoo tá bem feita, mais a escolha PQP, tem doido pra tudo nesse mundo mesmo", opinou outro. Mas outros elogiaram a escolha: "Davizinho vai chorar bastante quando ver essa obra de arte!", "Ficou muito top", "Sensacional", "Top! Nosso campeão", foram alguns dos comentários dos fãs.