BBB24: Wanessa opina sobre briga no Sincerão e é detonada nas redes sociais

A briga generalizada entre MC Bin Laden, Davi e Matteus após a dinâmica do Sincerão do BBB24 ganhou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 26, e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, com direito a pedido de expulsão e tudo mais.

VEJA MAIS

Wanessa Camargo se definiu como “bode expiatório” da edição do reality show da TV Globo, mas os internautas não curtiram seu posicionamento. Antes de falar no assunto, a cantora, que foi expulsa por agredir Davi, publicou a imagem animada de um gato lixando a unha com a legenda “falo nada”.

E os internautas não perdoaram: “Então foi lá pro Fantástico fazer materiazinha limpa imagem se dizendo arrependida por que, minha filha?”, questionou um. “Você acredita mesmo que você saiu por ser bode expiatório e não por você ter praticado racismo estrutural e errado nos seus julgamentos no jogo? Então pra que gravou esse vídeo?”, quis saber outro. “Ela tá 1 hora da manhã assistindo BBB e tuitando bosta. Tem agenda de show não? Descansar pra gravar algum ‘sucesso’? Hahahahahaha", debochou outro.