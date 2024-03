BBB 24: Marcus Vinicius opina sobre briga entre Leidy Elin e Davi: 'Passou dos limites'

O ex-BBB Marcus Vinicius foi às redes sociais dar sua opinião sobre a atitude de Leidy ao jogar as roupas de Davi na piscina. Os dois brothers protagonizaram uma discussão após o último Sincerão e a carioca atirou as peças do baiano dentro da água. No Instagram, o paraense desaprovou a atitude da amiga de confinamento e disse que, se tivesse a oportunidade, teria dado um "toque" para avisar que ela estava passando do ponto.

"As coisas passaram até um pouco dos limites, acho. Cada um entra sozinho, age como quer e vai arcar com as consequências dos seus atos. Vocês sabem que eu não passo a mão na cabeça das pessoas que estão próximas de mim, falo o que eu penso, já fiz isso lá na casa e faria novamente", disse Marcus.

Logo depois, ainda nos stories, o paraense deixou claro que não aprova a atitude da carioca, mas que esse comportamento pode despertar interesse no público. "Não concordo, não acho legal, vou lá e vou dizer: 'você passou dos limites, não é legal, vai lá resolver, se desculpar'. Cada um vai agir da forma que tem que agir e vida que segue. O jogo é isso. Acho que passou um pouco dos limites, foi até demais. É um pouco do que a galera quer ver".

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)

