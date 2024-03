BBB 24: Leidy Elen chora e diz que quer desistir do reality show; entenda

No Big Brother Brasil 24, Leidy Elin disse, na noite desta terça-feira (12), que quer desistir do reality show. A declaração da sister veio após a chamada de atenção de Tadeu Schmidt sobre uma atitude dela e a eliminação de Yasmin Brunet, sua aliada na casa. Em conversa com Raquele, Giovanna e Lucas Henrique, após a saída da modelo, a trancista desabafou aos prantos que não estava mais aguentando permanecer no programa.

“Nunca vou fazer nada para me prejudicar. Eu quero ir embora”, disse Leidy. “Não quer. Você está falando da boca para fora”, falou Raquele. “Eu estou cansada disso aqui”, desabafou a trancista. “Respira, faz parte”, comentou Giovanna. “É bom seguir. Pede desculpa e segue”, disse Lucas Henrique.

Recentemente, Leidy teve embates diretos com Davi sobre como o baiano articula seu jogo dentro da casa, o que fez com que no dia seguinte, no programa ao vivo, Tadeu desse uma chamada de atenção em ambos.

