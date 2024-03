BBB 24: Tadeu Schmidt chama atenção dos brothers depois de briga generalizada: 'Chegamos ao limite'

Tadeu Schmidt não cumprimentou os brothers do BBB 24 com seu habitual "boa noite" nesta terça-feira (12). Após a intensa discussão que ocorreu na casa após o "Sincerão" de ontem, o apresentador iniciou o contato com recado aos confinados.

"Sem aplausos hoje, por favor. É muito bonitinho quando vocês me recebem assim, quando vocês encerram qualquer dinâmica com aplausos. Eu não quero que isso se confunda com este momento agora que não tem nada de bonitinho. Nós chegamos no limite, né? ", iniciou o apresentador.

"O que a Leidy fez de jogar as roupas do Davi na piscina, não pode se repetir. Esse tipo de exagero não pode se repetir. Nós chegamos ao limite!" afirmou.

O apresentador continua: "As vinganças que o Davi ameaçou fazer, poderiam passar muito do limite. Então, chega! Basta! Onde isso vai chegar? O negócio foi escalando de um jeito que... Esse não é o BBB que a gente quer. Esse não é o BBB que ninguém quer ver". Veja!