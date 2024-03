BBB 24: Aos 45 anos, mãe de Matteus é miss plus size e teve filho aos 18

Considerado o cavalheiro do BBB24, não é só Matteus que faz sucesso pela beleza na família. Aos 45 anos, Luciane Amaral é miss plus size e exibiu muitas de suas faixas em postagens nas redes sociais. Com a entrada do filho no reality, ela deixou de lado os cliques mais produzidas e tem investido na torcida por Alegrete.

Luciane já ostentou sua coroa e faixas da seletiva estadual que foi vencedora, em 2021, no Rio Grande do Sul. Mas a mãe do estudante de Engenharia Agrícola, coleciona muitas outras. Ela já foi vice campeã, princesa, miss internet plus size, miss fotogenia e miss simpatia.

Vale destacar ainda que além de todos os títulos, a mãe do brother posa para ensaios fotográficos para lojas de roupas e costuma aparecer toda produzida e bem maquiada para os seus mais de 20 mil seguidores no Instagram. Por lá, ela compartilha mensagens sobre autoestima e motivacionais direcionadas as mulheres. Agora, tem reforçado o time do filho e impulsionado sua participação no programa.

Luciane teve Matteus aos 18 anos, e ela costuma elogiar bastante o filho antes mesmo do brother entrar na casa. Ele aparece em vídeos ao lado da matriarca dançando e curtindo os vídeos que ela compartilha. Luciane ainda tem mais um outro filho mais novo.