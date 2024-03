BBB 24: O que rolou na madrugada desta quarta-feira (13/03)? Choro, desânimo e novo grupo formado

A madrugada de quarta-feira (13) no BBB 24 foi marcada pela emoção da eliminação de Yasmin. Alguns brothers ficaram bem mexidos com a saída da modelo, e tiveram a sensação de que o jogo já está ganho. Confira a seguir um resumo do que rolou no BBB 24.

Bateu o desespero

Leidy Elin foi a que mais se abalou com a saída da sister, caindo no choro e dizendo que também queria sair. "Todo mundo erra", disse Raquele, tentando acalmar a sister. "Nunca vou fazer nada para me prejudicar. Eu quero ir embora", disse Leidy. "Eu estou cansada disso aqui", completou.

A sister também foi chamada atenção ao vivo por jogar as roupas de Davi na piscina. Pouco tempo depois, Leidy começou a se questionar sobre a bronca, já que ela havia perguntado para a produção se podia provocar Davi. Vale lembrar que o próprio Big Boss disse que eles poderiam fazer "qualquer coisa", exceto agredir alguém fisicamente.

Brothers desanimados

A eliminação de Yasmin também mexeu com outros brothers, que acreditam não ter mais chance de ganhar. "Então tá, gente. Agora é cada um fazer a fila e sair de cada vez. Eu vou esperar o meu momento chegar", disse Giovanna.

No Quarto Gnomo, os brothers conversaram sobre a proteção com alguns participantes e que já entenderam que Davi é o favorito, mas que a edição não vai mostrar que eles desistiram. "Eles não vão dar recorte nenhum da gente entregando os pontos desse jeito, mas qualquer pessoa que tem ppv já sabe o que a gente tá falando às coisas que a gente tá vendo", disse Fernanda.

Isabelle entra no grupo Fadas

Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus comemoraram o retorno da manauara do Paredão e até pularam juntos na piscina. "Vai, Brasil, eita nós", disse Beatriz. "Obrigada, meu Deus", afirma Isabelle. "Obrigado", celebra Matteus. Em seguida, os brothers jogam água na amazonense. O novo grupão planeja ir para o Quarto Magia, para ficar com o cômodo só para eles. "Tem cama lá e o quarto é tranquilo. É bom que o quarto fica para a gente", diz Davi.

A aproximação de Isabelle com o grupo incomodou algumas pessoas na casa. O papo começa com Raquele notando a união de participante com a amazonense. "Não foi, Giovanna? Abraçando Cunhã, dando parabéns. Toda hora 'Isabelle, vem Isabelle'", diz Raquele. "Chatice do c*. Pior foi ver os cinco abraçadinhos, grudadinhos, como se fossem irmãos desde sempre", afirma Giovanna."Falava que a garota olhava estranho, que não sei o que. Foi só a Ane sair", pontua Leidy.[

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)