BBB24: Em papo com aliados, Pitel reflete que Raquele e Giovanna podem chegar longe no programa

No Quarto Gnomo, Fernanda, Pitel e MC Bin Laden conversam sobre jogo, falam da divisão de grupos na casa e especulam quem são os participantes que podem estar na mira nas próximas votações. No final, eles concluem que duas das sisters do grupo no qual fazem parte podem chegar se dar bem no BBB 24.

Pitel comentou ainda o quanto o jogo pode dar voltas. Eles falaram sobre a aproximação entre eles e o grupo que foi formado por Yasmin, Leidy Elin e Lucas Henrique. MC Bin Laden, então, comenta que o grupo ficou reduzido por conta da saída de duas pessoas, mas Fernanda opina que os participantes que restaram na casa, Lucas e Leidy, poderiam continuar jogando juntos, caso preferissem.

Fernanda, então, rebate o ponto de vista de Bin: "Ficava só eles como uma dupla, só que é lógico que, no jogo, a gente sempre precisa ter aliados, e aí, automaticamente, ele precisaria recalcular rota". "E recalculou para a banda de cá", completa Pitel. "Tem que ser muito corajoso para ficar de dupla. A não ser que a sua dupla é a mesma 'fita'", opina Bin. "Seja seu ombrão, e aí é tipo um casal. Vai vocês dois até o final, até onde der", completa a confeiteira.

Em seguida, eles citam duas aliadas, e avaliam que elas podem permanecer por bastante tempo no jogo. "Raquele e Giovanna, o que vocês acham?", pergunta o funkeiro. "Vão longe ali. Porque enquanto tiver eu, Fernanda, Lucas, você, a gente vai antes delas para o pessoal de lá. Não vejo ninguém que vá para o Paredão que puxe Raquele", observa Pitel.