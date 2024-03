BBB24: Yasmin se emociona ao ler carta triturada no programa

Após ser eliminada do BBB 24, Yasmin Brunet finalmente recebeu a carta escrita por seus familiares e que foi triturada em uma dinâmica do Sincerão. A ex-Camarote foi a décima segunda participante a deixar a casa, com 80,76% da média dos votos para sair, em uma disputa contra Isabelle e Lucas Henrique.

VEJA MAIS

Após o término do Bate-Papo BBB, o gshow surpreendeu a empresária e atriz com a carta na íntegra. A sister não escondeu a emoção com os recados enviados pelos pais, Luiza Brunet e Armando Fernandez. "Yasmin, você é uma mulher maravilhosa, responsável, inteligente e batalhadora. Admiro você como filha incrível que você é, como você se coloca na sociedade. Estarei aqui para te receber com muitas saudades. Te amo. Sua mãe", escreveu Luiza Brunet, em um trecho da carta.

No Sincerão do dia 20 de fevereiro, a famosa teve o objeto triturado por Matteus e não segurou o choro ao ver o objeto sendo destruído.