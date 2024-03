BBB 24: Yasmin Brunet é a 12ª eliminada do programa; veja como ficaram os votos

Yasmin Brunet foi a 12ª participante eliminada, na noite desta terça-feira (12), no Big Brother Brasil 24. A modelo enfrentou Lucas Henrique e Isabelle no Paredão e recebeu 80,76%.

Lucas foi a segunda pessoa mais votada no paredão com 16,84% dos votos. Já Isabelle passou longe da eliminação, e teve apenas 2,4% dos votos.

Após a eliminação, a loira participa do Bate-Papo com Eliminado, entrevista comandada por Thais Fersoza e Ed Gama no Globoplay. Já na manhã desta quarta-feira (13), Yasmin marcará presença no café da manhã do programa Mais Você.