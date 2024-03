BBB 24: Yasmin fala sobre eliminação no Paredão: 'minha intuição me diz que vou vazar'

Em uma conversa na tarde desta segunda-feira (11), Yasmin falou para Lucas Henrique e Leidy Elin sobre o que sua "intuição" está dizendo do resultado do Paredão. Além da modelo, o carioca e a manauara Isabelle também estão na berlinda, que terá o resultado divulgado no programa ao vivo amanhã (12).

Aos brothers, a filha de Luiza Brunet revelou que acredita ser a próxima eliminada do reality show. "Nesse momento, a minha intuição me diz que eu vou vazar. A mesma intuição que me disse que iam me indicar. Então, está tranquilo", disse Yasmin.

Em seguida, Leidy pergunta para o professor como ele está se sentindo sobre o Paredão desta semana e ele garante que ainda nem parou para pensar sobre o assunto.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)