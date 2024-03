BBB 24: Boninho promete acordar brothers com música 'Infiel' de Marília Mendonça

Por conta dos flertes de Lucas com Pitel, o Big Brother Brasil está vivendo o tema: traição. Boninho, que gosta de brincar com os brothers, prometeu agitar as coisas com uma pegadinha musical para os participantes. A ideia do diretor da Globo é colocar a música "Infiel", da cantora Marília Mendonça como toque de acordar nesta segunda-feira, 11.

Tudo começou com a saia justa enfrentada por Lucas Buda no Almoço do Anjo, com a ausência de sua esposa Camila Moura no vídeo de homenagem do Anjo. O momento era de grande expectativa, especialmente para Lucas que não escondeu sua surpresa ao perceber que Camila não fazia parte da mensagem.