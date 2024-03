BBB24: Emparedados, Yasmin e Lucas Henrique se abraçam e desabafam, 'a gente fez tudo errado'

Durante uma conversa no Quarto Gnomo do BBB24, Yasmin e Lucas Henrique falam sobre estarem juntos no Paredão. A modelo levanta e vai até a cama abraçar o carioca, que dispara: "A gente fez tudo errado. Fomos parar nós dois no Paredão juntos". "Como, cara?", pergunta a sister, dando risada.

VEJA MAIS

Lucas Henrique então comenta que tudo começou a dar errado na quinta-feira passada, quando ele caiu durante a Prova do Líder e tirou como consequência ir direto ao Paredão. "Por que que em algum momento a gente achou que as coisas iriam se ajeitar? Nossa, que ódio", expressa Yasmin.

Eles conversam sobre todos os últimos acontecimentos da semana e sobre a sister não poder ter sido imunizada. "Surreal, gente, surreal. Parece que foi tudo desenhado pra eu e você não sairmos do Paredão", diz Lucas Henrique. "Não queria estar no Paredão com você", fala Yasmin.