BBB24: Leidy Elin prevê grande confusão após noite de Sincerão

Após o Paredão do último domingo, 10, Leidy Elin conversa com Yasmin, Pitel e Lucas Henrique sobre sua expectativa para o Sincerão desta segunda-feira, 11, no BBB 24. A sister, que foi imunizada com o colar do Anjo, avisa que já espera por muita tensão entre os participantes com a dinâmica.

Segundo a sister, "acho que amanhã vai ter uma grande confusão após o Sincerão", inicia. "Estou sentindo a vibe", declara a trancista. Yasmin entra na onda da amiga: "Energias estão se movendo". No entanto, Leidy garante: "Eu não vou arrumar caô com ninguém, vou ficar assim [faz pose com os braços cruzados]". Ela acrescenta: "Ninguém falou meu nome, estou aqui".

"Quando ouvir um 'Leidy'...", diz Yasmin. Em seguida, a sister brinca com as reações que teria caso fosse citada em tretas da casa, indo de dedos apontados até mandar os rivais irem dormir.