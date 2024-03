BBB 24: Yasmin, Lucas e Isabelle se enfrentam no 12º paredão

Yasmin, Lucas e Isabelle se enfrentam em mais um paredão do BBB 24. Após votação da casa, indicação do líder e poder curinga, os brothers e sisters não conseguiram fugir da berlinda neste domingo (10). Entenda como foi a formação do trio neste 12º paredão do Big Brother Brasil.

Lucas Henrique já está na Berlinda, por consequência de ter sido o primeiro desistente da Prova do Líder. A líder da semana Beatriz escolheu a Yasmim para enfrentar o paredão. Ambas já tiveram alguns desentendimentos na casa e por isso a loira já estava na mira da influenciadora digital.

Com o anjo, Lucas imunizou Leidy Elin e com o uso do poder curinga, adquirido pelo professor de Educação Física em dinâmica, Buda deu a Pitel. A sister também ganhou o direito de dar um contragolpe e selecionou a Isabelle.

"Dentre as opções disponíveis que eu tenho de voto eu vou mandar a Isabelle porque Davi e Alane acabaram de voltar de um Paredão", disse a assistente social.

Pela dinâmica da casa, com seis votos, Matteus foi o mais votado.

Veja como foi a votação:

Bin Laden votou em Matteus

Yasmin votou e Matteus

Davi votou em Bin Laden

Fernanda votou em Matteus

Leidy votou em Davi

Alane votou em Bin Laden

Pitel votou em Matteus

Giovanna votou em Matteus

Isabelle votou em Bin Laden

Matteus votou em Bin Laden

Raquele votou em Matteus

Lucas Henrique votou em Alane

Prova Bate-Volta

Matteus, Isabelle e Lucas disputaram a Prova Bate e Volta. A dinâmica foi de sorte. Os participantes tiveram que encontrar um produto de limpeza em um dos 30 armários montados na área externa. Cada um deles tinha três “superfícies” para limpar, com duas sujeiras cada.

Matteus manteve 100% de aproveitamento e conseguiu se livrar do Paredão.