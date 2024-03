BBB 24: após esposa de Lucas 'Buda' não aparecer em vídeo, Pitel tem reação surpreendente

Após a esposa de Lucas Henrique, Camila Moura, não aparecer no vídeo do Anjo, neste domingo (10), no Big Brother Brasil 24, o brother ficou pasmo, e chegou a questionar: "Cadê a Camila, gente?". Ele foi ao almoço especial do Anjo, que teve recado de sua família, ao lado de Yasmin, Leidy Elin e MC Bin Laden.

Por outro lado, Pitel, que foi o motivo da separação do casal, não se mostrou tão abalada. A sister, que foi alvo dos flertes do professor, deu risada ao perceber a ausência da companheira dele, e chegou a cantar músicas sobre ser solteiro.

A assistente social pareceu achar engraçada a situação em que o brother se encontra após nos últimos dias adotar a postura de conquistador em relação a ela. Veja o vídeo:

Na internet, a reação de Pitel logo repercutiu ao verem a participante rindo e proferindo letras sobre solteirice. "Olha a cara da Pitel esperando para ver se a mulher do Buda ia aparecer no vídeo ou não! E, pelo jeito, ficou muito feliz com a ausência dela!", opinou a apresentadora Sonia Abrão, que também se divertiu ao ver a reação de "Buda".

Ao se deparar com o Presente do Anjo, o capoeirista ficou ansioso esperando sua agora ex-esposa aparecer. Ele se deparou com o recado de vários familiares, mas a professora de história não surgiu mandando nenhuma mensagem ao brother, como ele já estava temendo ao acordar esta manhã.