BBB 24: Lucas 'Buda' se surpreende por não receber vídeo da esposa no almoço do Anjo

O participante do Big Brother Brasil 24 Lucas Henrique, o "Buda", recebeu o vídeo de familiares e amigos durante o almoço do Anjo do BBB 24 na tarde deste domingo (10). Ao assistir todos os depoimentos gravados pelas pessoas próximas do brother, o professor de educação física se surpreende pela agora ex-esposa, Camila Moura, não ter enviado uma mensagem para ele. Confinado, o brother não sabe que a influenciadora se separou dele.

Lucas recebeu apenas depoimentos apenas dos sobrinhos, da irmã, de amigos e do mestre de capoeira. No momento em que Lucas percebeu que Camila não havia mandado o vídeo, ele fica triste e dispara: “Cadê a Camila, gente?”. O fato já era esperado, uma vez que Camila avisou na manhã deste domingo, por meio de uma publicação nas redes sociais, que não gravaria o vídeo.

"Esperando o tombo, meus amores, porque não vai ter vídeo porcaria nenhuma", afirma ela, se referindo ao vídeo do presente do Anjo. "Estou depositando minhas esperanças no altíssimo. E eu estou cogitando fazer uma live depois [do almoço do Anjo]". Estou me preparando para jantar na hora do almoço", completa a ex-esposa de "Buda". Ainda no registro compartilhado nas redes sociais, a moça se mostra apreensiva para ver o momento em que Lucas irá assistir ao vídeo durante o almoço do Anjo.

Na festa deste sábado (9), Lucas disse que tinha dúvidas sobre a participação de Camila no presente do Anjo. "Tô muito inseguro com uma parada. Amanhã, o negócio do Anjo, se ela vai aparecer ou não vai". Questionado sobre o motivo da suspeita, Buda respondeu: "Não sei o que tá passando lá fora".

Flerte com Pitel

Durante uma festa do BBB, Lucas flertou com Giovanna Pitel. "Estou sentindo coisa aqui que achei que nunca ia sentir", afirma ele à sister. Em seguida, ele cantou a música "Baiana", de Emicida: "Vou dizer só uma coisa: baiana, você me bagunçou, pirei em sua cor". Pitel pede para o participante parar. "Real. Acaba aqui essa conversa. Morreu aqui, nem deveria ter nascido", diz. Após o episódio, em uma sequência de stories, Camila afirmou que a atitude do marido configurou traição.