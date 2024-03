BBB 24: ex-esposa de Lucas Buda revela motivo da hospitalização e faz pedido: 'Não façam que nem eu'

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, do BBB 24, internada na última quarta-feira (6) com fortes dores, informou no Instagram como está se sentindo. Ela disse aos seguidores que teve uma crise de infecção urinária. "Fui internada de manhã. Cheguei em casa a tardinha. [Vou] Explicar rapidamente o que aconteceu comigo. Eu tive uma crise de infecção urinária provocada por desnutrição e desidratação. Estou comendo pouco. Acordei de manhã e não consegui urinar, a bexiga foi doendo", explicou a professora de história.

Moura contou que chegou ae tomou soro no. Após sair da casa onde morava com, agora, ela viva na casa de uma amiga. "Próximo [à casa da amiga] tem um hospital público. Viva o SUS! Atendimento excelente, fui bem atendida do momento que cheguei até quando saí, mas eu senti muita dor. Foi complicado, não lembro de muita coisa, porque desmaiei quando cheguei ao hospital. Só flashes da cadeira de rodas se mexendo. Precisaram colocar fralda em mim, fiquei um temão no soro, no remédio", revelou Camila.A professora de história disse estar se cuidando, tomando antibióticos e bebendo bastante água. Ela pediu desculpa aos seguidores pelo susto.

"Está sendo difícil demais, mas promete me cuidar melhor. Por favor, bebam água, não façam que nem eu, se cuidem!", pediu Camila.