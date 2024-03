BBB 24: 'O tombo vem', diz a ex de Lucas 'Buda', a influencer Camila Moura, sobre o vídeo do Anjo

A influencer Camila Moura, ex-esposa de Lucas Henrique “Buda” do Big Brother Brasil 24, se pronunciou nas redes sociais, neste domingo (10), sobre o Presente do Anjo, vídeo que o participante recebe dentro da casa. Em dois Stories do Instagram, a moça diz que viu as notícias da última festa — a proximidade do brother com Pitel — e espera que o "bonito caia no paredão", como ela diz nas publicações. "Esperando o tombo, meus amores, porque não vai ter vídeo porcaria nenhuma", afirma ela, se referindo ao vídeo do anjo.

"Estou depositando minhas esperanças no altíssimo. E eu estou cogitando fazer uma live depois [do almoço do Anjo]. Estou me preparando para jantar na hora do almoço", completa a ex-esposa de "Buda".

No vídeo, ela aparece mudando o visual e, segundo Camila, ela diz "ter vido as notícias da última festa". Ainda no registro compartilhado nas redes sociais, a moça se mostra apreensiva para ver o momento em que "Buda" irá assistir ao vídeo durante o almoço do Anjo.

No último sábado (9), Lucas ganhou a Prova do Anjo e, com isso, mesmo emparedado, o brother ficou ansioso e feliz com a possibilidade de ver a esposa. Após flerte do brother com a sister Pitel, desde a semana passada, Camila decidiu se separar do professor de educação física por conta do envolvimento dele com a outra participante dentro do programa.