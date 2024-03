BBB 24: o que rolou na madrugada desta segunda (11/03)? Promessas, flagra e clima entre brothers

Mais um paredão foi formado no BBB 24 e a madrugada desta segunda (11), pós-votação foi de tudo, menos tranquila. Yasmin, Lucas Henrique e Isabelle disputam a permanência na casa mais vigiada do país, enquanto os aliados se articulam e fazem promessas para o futuro do jogo. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Espião no Quarto Magia

No Quarto Magia, Beatriz, Isabelle e Davi conversavam sobre as atitudes de participantes do outro grupo quando um imprevisto: Lucas Henrique sai do banheiro e escuta tudo! "Tem alguém no banheiro?", pergunta Isabelle para Davi, que confirma. Beatriz, então, desconversa, e eles se olham percebendo que a pessoa pode ter ouvido todo o papo.

Depois, Lucas Henrique sai do banheiro e, quando deixa o cômodo, todos riem. Davi comenta sobre a presença do brother no quarto, que tem sido mais frequente. Ao descer para a sala, Buda conta a fofoca para Leidy Elin, que fica ainda mais curiosa sobre o que os brothers estavam falando.

"Qual era o assunto? Leidy Elin", diz o brother. "Estavam falando que gostam muito de você, que não entendem como é que vocês não jogam juntos mais porque não tem clima, mas que gostam muito de você. "Tinha que ver a cara deles quando eu saí", comenta Lucas. "Todos sem graça", sugere Leidy.

Festival de promessas

Na cozinha, Yasmin e Leidy se unem em um "festival de promessas". Yasmin garante que, se voltar, vai "arrasar as pessoas" e que não terá "paciência" com ninguém. Já Leidy, com a voz embargada, afirma que colocará "todo mundo no paredão".

"Vou botar todo mundo no Paredão", diz Leidy com voz de choro. "Espero que você faça isso, porque, se eu voltar, meu amor, eu vou voltar para arrasar as pessoas. Vai dar tudo certo", responde a modelo.

"No fundo, no fundo, eu tenho até medo se eu voltar. (...) Tenho medo de não ir embora. Estou falando sério, porque vai ser zero paciência, zero massagem. Vai ser arregaçar e, se você não vier arregaçar junto, você vai tomar também. Espero que você tenha visto. Não é ela, é o exterminador de Camarotes trabalhando na surdina", afirma Yasmin.

O amor está no ar?

Isabelle e Matteus conversam sobre a relação entre os dois e relembram que, antes, eram até opções de voto um do outro. A Líder Beatriz, atenta a aproximação entre os brothers, comenta que percebe um "clima" entre eles. Isabelle reluta, mas confessa que se sente sozinha na casa e que as pessoas a isolaram por causa da sua amizade com Davi.

"E eu senti isso de você, que você me evitava", pontua Isabelle. Já Matteus, concorda, e ela continua falando com Beatriz: "A gente sentou lá fora e teve uma conversa bem madura e meio que se resolveu".

"Eu sinto um clima aí!", diz Beatriz animada. "Para, garota", responde Matteus. Mas Beatriz continua dizendo para Isabelle: "Mas eu percebo que você reluta". A manauara ri e acena com a cabeça.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)