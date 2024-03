BBB24: Lucas Buda acorda ao som de 'Infiel' de Marília Mendonça

Boninho não perdoou e ouviu uma dica de uma internauta ontem, para que os brothers fossem acordados ao som da música "Infiel" da cantora Marília Mendonça. Por isso, na manhã desta segunda-feira, 12, Lucas Buda foi acordado com a música e uma grande indireta.

Vale lembrar que ontem o Lucas não recebeu o vídeo de sua ex-esposa no Presente do Anjo, tudo isso aconteceu devido aos flertes que o brother estava fazendo com Pitel, deixando vários elogios para a morena, dizendo que ela havia bagunçado sua cabeça, colocando os pés coladinhos um no outro e elogiando a beleza da sister em todas as festas.

Fernanda riu nos primeiros 12 segundos da música já entendendo que se tratava de uma indireta para o brother, que ainda não sabe, mas está solteiro.