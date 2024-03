BBB24: Bate-papo de Yasmin Brunet com Ana Maria Braga rende memes na web

A décima segunda eliminada do BBB24, Yasmin Brunet tomou o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você" desta quarta-feira, 13. A modelo e a apresentadora conversaram sobre os motivos que levaram à eliminação de Yasmin do reality show e sobre a rivalidade com Davi.

Porém, o que mais chamou atenção na web foram os memes que o bate-papo está rendendo. O nome de Ana Maria Braga ficou entre os assuntos mais comentados da plataforma X (antigo Twitter). Confira alguns deles: