Big Brother Brasil já teve outro Lucas 'infiel' e noiva que ganhou fama e milhões de seguidores

Para quem não sabia, o Big Brother Brasil já teve outro participante chamado Lucas que entrou comprometido e acabou flertando com outra mulher em rede nacional. A história envolvendo Lucas Buda e sua mulher (ou já seria ex?), Camila Moura, é a versão 2024 da vivida por Lucas Fernandes em 2018.

Mesmo noivo de Ana Lúcia Vilela, Lucas começou a flertar com a participante Jéssica Muller durante o confinamento. A traição não chegou a ser consumada, mas os dois protagonizaram cenas de carinhos explícitos dentro da casa, como beijinhos no pescoço. Não demorou para que ele começasse a ser chamado pelo público de Noivo de Taubaté, em referência à famosa e falsa grávida de quíntuplos do município paulista.

Lucas Fernandes acabou sendo eliminado com metade dos votos de um paredão triplo. Ele sofreu com a rejeição fora do jogo, mas acabou reconquistando a noiva, depois de um breve rompimento.b "Recomeçamos do zero. Namoramos, ficamos noivos e nos casamos", disse ele numa entrevista em 2021. Hoje, eles são pais de uma menina, de 1 ano e 5 meses.