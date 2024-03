No BBB24, Beatriz diz que ficou mal com discurso de Pitel e decide mudar postura

Durante uma conversa, Beatriz relembrou para Alane, a discussão que teve com Pitel no dia anterior no BBB 24. A vendedora diz que ficou mal com discurso da assistente social no Sincerão e toma uma decisão: a sister afirma que vai mudar sua postura, pois quer melhorar e evoluir.

A paraense começa a falar sobre o que entendeu com a fala da assistente social durante o Sincerão do BBB 24. "Acho que ela quis dizer que você se sentiu no direito, como se tu se achasse mais importante do que os outros. Foi essa palavra que ela usou. Como se tu se achasse mais importante que os outros para pedir uma música para a Ivete. É difícil...", diz Alane.

"É complicado. Eu fiquei muito mal. Ela pegou pontos", diz Beatriz. Alane entende que é o jeito da vendedora. "Pedir música e pular na pessoa, isso aí eu não vou fazer mais. Não é por ela, é por mim, porque quero melhorar nisso, evoluir", declara a vendedora.