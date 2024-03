BBB 24: Vídeo mostra BBBs se jogando pelados na piscina 🙈

Davi, Matteus, Beatriz, Alane e Isabelle, integrantes do Grupo Fadas do BBB 24, pularam seminus na piscina da casa, na tarde desta quarta-feira (27). Empolgados por estarem no Top do reality show, os participantes decidiram fazer algo ousada para celebrar a conquista.

VEJA MAIS

O ato de pular sem roupas na piscina do reality já havia sido parte de um juramento de Davi ao retornar à casa do Paredão. Nesta tarde, ele decidiu retomar a promessa e convenceu os aliados a irem à área externa da casa colocar a “palavra” em prática. Assista:

"Peladão, com a mão no tareco..." diz Davi, aos risos. “Essa vai para comemorar, 80 dias de programa", complementou o motorista de aplicativo.

Alane, Beatriz e Isabelle pularam somente com a parte de baixo do biquíni, cobrindo os seios. Já Davi e Matteus, sem nada. No momento em que os cinco entraram na piscina, as câmeras do programa cortaram a comemoração.

"80 dias!", gritou Alane. Ao pularem na piscina, os envolvidos cantaram a música tema do BBB, Vida Real, de Paulo Ricardo.