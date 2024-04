Festa ‘Elas Por Elas’ une gerações do brega paraense em evento nesta sexta-feira (5)

A festa "Elas por Elas" reúne oito cantoras de diferentes gerações do brega paraense no mesmo palco e promete animar a noite de Belém nesta sexta-feira (5). O evento acontecerá em uma casa de shows localizada na Cidade Velha, a partir das 20 horas, levando ao palco as variações do ritmo dançante, com sucessos que variam do brega saudade ao tecnomelody.

Mell Pinheiro, Juli Freitas, Aninha Odalisca, Hellen Patrícia, Francy Ribeiro, Mary Freitas, Carol Rodrigues e Michelle Amador são as atrações do evento que está na primeira edição e pretende ser realizado todos os anos na capital. Na manhã de ontem (03), seis das oito artistas participaram do programa “Manhã + Liberal” e deram detalhes sobre o espetáculo.

Como surgiu o projeto Elas Por Elas?

A ideia nasceu do grupo de cantoras para exaltar o valor e a importância das vozes femininas que integram os artistas do brega. A união entre veteranas e novatas celebrará a força feminina animando o público com hits consagrados como "Odalisca", sucesso que deu o sobrenome à cantora Aninha, "Beijo Bom" interpretado por Hellen Patrícia da Banda Xeiro Verde e “Problema é Seu”, regravado por Mell Pinheiro.

"Além de admirá-las, pensei em nos homenagear pelo mês da mulher e surgiu essa ideia. A mulher tem que ser elogiada todos os dias. Vamos mostrar que a mulher paraense é guerreira e talentosa. Nada melhor do que homenagear estas mulheres e o lugar que estas mulheres ocupam no ritmo brega", explicaram Aninha e Hellen.

Hellen Patrícia relembrou o início, quando o ritmo se expandiu no Estado. Segundo a cantora, naquela época, era tudo muito diferente de hoje em dia, com cada vez mais artistas dentro desse segmento musical.

"Quando esse movimento começou, eram pouquíssimas mulheres. Na década de 80, tínhamos Francis Dalva e Mirian Cunha. Hoje esse cenário mudou. Esse show é uma forma de enaltecer tudo isso", conta a vocalista do Xeiro Verde.

Outra razão para lançar esse show é deixar a concorrência de lado, segundo explicaram as artistas. Francy Ribeiro e Mary Freitas contaram que as cantoras Aninha Odalisca e Hellen Patrícia serviram de inspirações nas trajetórias, visto que são veteranas no brega paraense e emplacaram sucessos que continuam até hoje na boca do povo.

"Há seis anos eu estou na música, que faz meus olhos brilharem e o coração bater acelerado. O brega é uma vertente que eu sempre amei desde criança. Ver essa mistura de gerações é lindo demais. A noite vai ser recheada de muita música paraense, muito brega romântico", garantiu Mell Pinheiro.

"Sou cantora de música popular paraense há 25 anos. Para mim é uma satisfação em juntar as gerações. Elas são super talentosas. É uma honra tê-las nesse evento. Estamos ansiosas e preparadas. O show está lindo!", complementou a intérprete de Odalisca.

SERVIÇO: Festa “Elas por Elas”

Festa “Elas por Elas” Dia: 05/04 (sexta)

05/04 (sexta) Hora: A partir das 20 horas

A partir das 20 horas Local: Casa Apoena, na Rua São Boaventura, número 171- Cidade Velha/Belém

Casa Apoena, na Rua São Boaventura, número 171- Cidade Velha/Belém Valor: R$ 20,00

R$ 20,00 Mais informações: (91) 98399-7605

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)