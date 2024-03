Xandy Belém, cantor de 'Fuxico do Farol', lança turnê 'Vai Na Fé'

Xandy Belém, conhecido pelos sucessos "Fuxico do Farol" e "Potsom", está com um novo trabalho: a turnê de verão por Caldas Novas (GO), além de passar por alguns outros estados brasileiros. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o intérprete comemorou a carreira de mais de 20 anos de sucesso dentro do tecnobrega e do carimbó e prometeu shows agitados para os fãs.

Para Xandy, este é o ano de muitas realizações em sua vida. Segundo ele, a turnê será animada e vai colocar o público para dançar, recheada de músicas embaladas especialmente por carimbó, ritmo que o cantor tanto se orgulha em levar ao longo da sua trajetória.

"O show 'Vai Na Fé' é super eclético. O que não pode faltar é o nosso carimbo. Cantar por todo o estado e saber que a volta é uma certeza de agradar o público me satisfaz imensamente e atravessar fronteiras cantando brega, carimbó, me faz mais feliz ainda. Ainda vejo esperança em nossa música alcançar o real merecimento do eixo sul e Sudeste", diz.

Seu último trabalho, o clipe que dá nome à turnê, foi lançado no início do ano. A letra é uma composição de Belém e retrata o amor de alguém que está apaixonado. Em trechos da canção, o cantor fala sobre o futuro ao lado da pessoa amada, com declarações e a promessa de passar o resto dos dias ao lado de seu amor.

Além da felicidade em poder trabalhar com o que ama, Belém também comemora por integrar a lista de artistas que levam os ritmos do seu estado para outros locais do Brasil. "É muito satisfatório contribuir com a cultura paraense. Me sinto muito feliz em saber que contribuo com a nossa música e mais ainda pelo reconhecimento dos meus pares, pois na música somos todos iguais", comemora o cantor.

Brega ao redor do Brasil

O brega paraense, considerado Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará, está ganhando cada vez mais adeptos além das fronteiras paraenses. De acordo com Belém, a repercussão do ritmo "tem tudo para dar certo", por serem músicas contagiantes que animam o público que gosta de dançar. "Fico feliz em saber que nossa música consegue ir para longe e alcança o cenário nacional", fala o artista.

Carreira

O cantor paraense se consolidou na carreira artística após passar por grandes bandas da capital, como a XB, com apresentações em trios elétricos que atraíam multidões. Até hoje Xandy tem músicas que tocam nas festas paraenses, como "Fuxico do Farol" e "DJ Juninho do Pop". Xandy Belém faz shows em todo o país, levando a cultura paraense para os outros estados, com músicas marcadas pelo som do tecnobrega e carimbó.

"Quando eu cantava em um dos inúmeros bares de Belém fui observado por um dono de trio elétrico e me fez um convite para teste. Depois passei a puxar o trio elétrico por um período e, em seguida, cantei nas maiores bandas de Belém. Esses grupos e os trios elétricos de mosqueiro me moldaram a ser o cantor que sou hoje. As pessoas que me cercam são o alicerce para a trajetória que tenho hoje."

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)