Quem é O Kannalha? Apontado como suposto affair de Preta Gil

Darnlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha, tem 25 anos de idade e é apontado como novo affair da cantora Preta Gil. Os boatos entre os dois já rolam desde janeiro e aumentaram no Carnaval, quando os dois apareceram juntinhos no Camarote Expresso 2222, de Gilberto Gil.

Eles ainda voltaram a acender os boatos de romance no último domingo, 24, ao conferirem juntos o show do pai de Preta no Lollapalooza.

Quem é O Kannalha?

O cantor é famoso por hits como Verão Doce, Fraquinha, Final de Semana na Favela, Penetra, Calado Vence 777, Traficante de Desejos e o mais recente, Nego Doce. Em 2023, Kannalha fez sua estreia no Carnaval baiano como cantor e entregou que ia escondido da mãe pular a folia quando era adolescente.

Um dos trabalhos que ajudaram na visibilidade no estilo pagodão baiano de O Kannalha foi Penetra, música do álbum Noitada, de Pabllo Vittar, que ganhou até um remix com o DJ Pedro Sampaio.

O artista tem ainda tem posts em seu Instagram exaltando as duas mulheres de sua vida: a mãe, Rosalina de Souza, e a avó de 91 anos. Dona Rosa já ganhou belas homenagens do filhote, com direito a foto de beijo na testa e ele ajoelhado fazendo referência à sua 'rainha'.