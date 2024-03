Preta Gil revela que se apaixonou por Pabllo Vittar e fez suruba: 'Organizei algumas'

Preta Gil abriu seu coração em participação no programa Surubaum, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Nesta terça-feira (19), a cantora falou sobre sua intimidade e vida sexual. Depois de falar sobre paixão platônica por Ana Carolina, a baiana revelou ter se apaixonado por Pabllo Vittar mesmo estando casada com outra pessoa.

“Eu sou dessas: mesmo casada, sou capaz de viver paixões sem me envolver, a paixão não tem a ver com o sexo. Eu me lembro que me apaixonei pela Pabllo Vittar na época em que a gente se conheceu, oito anos atrás”, disse.

Ela explicou a situação: “Me apaixonei de uma maneira que só queria ficar perto dela, estar com ela, sair com ela, conversar com ela… Mas eu não queria transar com ela. É diferente, me apaixono de uma outra forma, por pessoa”.

Preta Gil afirmou ainda ter experimentado ao longo da vida várias situações. “Sempre tive relacionamentos sérios, mas eu me experimentei. Fiz suruba sim. Organizei algumas. Fui muito feliz, me diverti, beijei muito na boca, e me apaixonei milhares de vezes", pontua.