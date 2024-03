Preta Gil explica que precisou reeducar Gilberto Gil: 'Meu pai parou de falar sobre o meu corpo'

A cantora Preta Gil participou pela primeira vez do programa "Roda Viva" na última segunda-feira (4). A entrevista foi em alusão à Semana da Mulher, e a artista falou sobre a relação com o pai Gilberto Gil e a reeducação do pai sobre certos assuntos, como o peso da cantora.

VEJA MAIS

“Ele é a balança da família, mas comigo não. Ele foi desconstruindo essa imagem que o corpo maior e que a gordura seriam uma problemática para mim, ele foi naturalizando isso e parou de ficar falando sobre esse assunto comigo. Ele não fala mais, não fala mais do meu corpo, falamos muito sobre saúde, mas não fica mais falando sobre engordar ou emagrecer", conta.

A bancada contou com a apresentação de Vera Magalhães, e como os entrevistadores Atilio Bari, apresentador do programa "Persona", da TV Cultura, Joana Dale, editora assistente da Revista Ela, do jornal O Globo, Luanda Vieira, jornalista e apresentadora do podcast "O Corre Delas", Paola Deodoro, editora sênior da Marie Claire, e Preto Zezé, conselheiro Cufa Brasil.