VÍDEO: Manu Bahtidão fala sobre ter sido amante do seu marido

A cantora Manu Bahtidão concedeu uma entrevista ao jornalista Léo Dias e falou sobre ter sido amante de seu marido, o produtor Anderson Halliday, que era casado com a cantora Suanny Batidão. Suanny revelou na internet que Manu foi o pivô do seu casamento, após ter dado apoio à cantora Iza, que havia sido traída.

“Minha história de amor com meu esposo começou de uma forma não muito positiva. Nós dois éramos comprometidos quando nos conhecemos pela primeira vez. Ele conta que, na primeira vez que me viu, pensou ‘os casais estão trocados’, e isso também inspirou uma música; já falamos sobre isso antes”, disse a cantora.

Durante a entrevista, Manu expressou arrependimento sobre a forma como tudo aconteceu. “Começou errado, mas acredito que nem tudo que começa errado precisa terminar errado e continuar errado. Eu errei no início do meu relacionamento com Anderson, mas acredito que ninguém pode julgar ninguém, porque quando você aponta um dedo para alguém, três dedos estão apontados para você”, afirmou.

