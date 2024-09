VÍDEO: Joelma explica ausência no Altas Horas Especial Pará

O apresentador Serginho Groisman dedicou o Altas Horas deste sábado (31) a um especial sobre o Pará, mas os fãs sentiram a ausência de Joelma no palco. A cantora paraense explicou, em um depoimento em vídeo, o motivo de sua ausência.

Joelma revelou que não pôde comparecer devido aos preparativos para a gravação de seu DVD em Portugal. "Queria tanto poder estar aí, mas no próximo prometo que estarei, tá? Estou na correria do DVD que a gente vai gravar em Lisboa, por isso não pude, infelizmente, estar aí", disse Joelma.

Ela expressou sua alegria pela homenagem ao estado do Pará e destacou a importância de divulgar a cultura paraense. "Por onde eu passo, divulgo a minha cultura, que eu tanto amo, com todos os ritmos incríveis do nosso estado. O Calypso, o Acumbe, o Merengue, o Carimbó, o Mundum... mas tem muitos outros, como a dança do Boto, o Tecnobrega, Tecnomelody, Beatmelody. É muita coisa! Mas estou feliz que temos representantes à altura aí no seu programa hoje", finalizou a cantora.

