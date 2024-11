Carlinhos Maia convida Valéria Paiva, Viviane Batidão e Wanderley Andrade para show

O influenciador Carlinhos Maia convidou as cantoras Valéria Paiva e Viviane Batidão e o cantor Wanderley Andrade para serem atrações da próxima festa do ‘Rancho do Maia’, reality show exibido nas redes sociais do influenciador.

“Olha, eu escuto música do Pará há muito tempo, há muito tempo, porque eu gosto da batida, eu não sou da coreografia, eu gosto de forró, eu gosto do Tecnobrega, eu gosto muito, eu escuto na vida. E eu recebi muitos pedidos e que vão ser atendidos, primeiro porque eu gosto e quero ver de perto, no próximo rancho, eu vou ver do Pará Fruto Sensual, Viviane Batidão e o Wanderley Andrade”, disse Carlinhos Maia.

A ideia de Carlinhos é que os três artistas se apresentem no mesmo show. “Como são muitas atrações e foi meio que em cima da hora, eu queria os três revezando, se unindo e trazendo uma pancada do norte assim absurda. Agora é com vocês, o convite está feito”, convidou o influenciador.

Carlinhos Maia tem compartilhado em seu perfil vídeos dançando grandes clássicos da música paraense. Nos últimos vídeos, o influenciador aparece dançando ao som da música de Valéria Paiva, da banda Fruto Sensual, e de Hellen Patrícia, da Banda Xeiro Verde.

A cantora Valéria Paiva aceitou o convite e deve fazer o show no reality. “Já tô com roupa de ir. Bora Viviane Batidão? Vai ter ViVa no Rancho sim! Obrigada a todo mundo que pediu e torceu pra que isso acontecesse. Aceita meu amor”, celebrou Valéria.

