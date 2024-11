Gretchen fala sobre o encontro com Van Damme: 'Artista mais arrogante que conheci'

Gretchen participou do programa "Sabadou", do SBT, com Virginia Fonseca, no último sábado (16), e falou sobre quando conheceu o ator Jean-Claude Van Damme. Em 2001, ela encontrou o ator famoso por filmes de artes marciais no programa "Domingo Legal", da mesma emissora. A cantora de 65 anos relatou o primeiro contato entre eles, que na época até arriscaram alguns passos de dança no palco. Mas durante a entrevista, a Rainha do Rebolado detonou o belga. Confira!

"Van Damme é o artista mais arrogante que conheci", alfinetou Gretchen.

VEJA MAIS

Além disso, a cantora disse que Van Damme não fez questão de interagir com ela fora das câmeras: "Teve toda aquela cena e quando entrou o intervalo, fingiu que nunca tinha me visto. Muito arrogante, nem um pingo simpático", completou.

(Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)