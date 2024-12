Gretchen exalta o Pará após especial do 'Altas Horas': 'Que orgulho'

Com o título de cidadã paraense e casada com o também músico paraense Esdras de Souza, Gretchen não poupou elogios ao Pará após a edição especial de homenagem ao Estado feita pelo programa "Altas Horas", da TV Globo, exibido no último sábado (30/11).

A cantora abriu uma live no Instagram para comentar sobre a participação das cantoras paraenses e a divulgação da cultura paraense.

“O que falar desse programa do Altas Horas de ontem? Que orgulho, gente. Como é bom a cultura paraense estar sendo divulgada em todos os lugares do mundo, principalmente no Altas Horas que é um programa de visibilidade nacional. Todo mundo sabe que eu morei no Pará, durante quatro anos, sou casada com um paraense, e a Viviane Batidão, minha madrinha de casamento, a Helen, da Cheiro Verde, conheci há muitos anos, quando eu ia para o Pará, para Belém, fazer show. O que eu tenho para falar sobre o programa de ontem é principalmente, a valorização da Dona Onete. Maravilhoso! Joelma, linda, botando para fora aquela voz maravilhosa dela e o corpão. Joelma, Valéria, Rebeca, Helen, Viviane, o Megazord do Pará”, declarou.

Gretchen chamou o marido para participar do momento de interação com os seguidores e opinar sobre a participação das cantoras no programa. Esdras afirmou que esse tipo de visibilidade é muito importante para a cultura do Estado.

“Maravilhoso. Ser paraense é ser feliz, pelo menos essa é a minha visão. Ter aquelas mulheres maravilhosas ali, no Altas Horas, é um negócio fora de série. Conquistando aquele espaço merecido na nossa cultura paraense”, apontou o artista.

“A gente está aqui babando, nós não assistimos ontem porque aqui em Portugal é muito tarde, a gente dorme um pouco mais cedo, mas a primeira coisa que fizemos hoje de manhã foi assistir ao programa porque a gente estava ansioso para ver os nossos amigos e amigas e ficamos encantados”, completou Gretchen.

Joelma, Dona Onete, Valéria Paiva, Hellen Patrícia, Viviane Batidão e Rebeca Lindsay agitaram o programa.