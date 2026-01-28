VÍDEO: Alane Dias usa look feito com cola quente em ensaio da Grande Rio
Musa da Acadêmicos do Grande Rio apostou em figurino conceitual inspirado no Manguebeat durante ensaio em Duque de Caxias
A paraense Alane Dias, musa da Acadêmicos do Grande Rio, surpreendeu o público ao surgir com um figurino inteiramente produzido com cola quente durante o ensaio da escola de samba realizado na noite desta terça-feira (27), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Nas redes sociais, Alane compartilhou um vídeo exibindo os detalhes do look inusitado, que rapidamente chamou a atenção pela criatividade e pelo conceito artístico. O figurino foi desenvolvido especialmente para o ensaio de quadra da agremiação e dialoga diretamente com o enredo da escola para o Carnaval 2026.
O look usado por Alane Dias foi inspirado no movimento cultural Manguebeat e buscou traduzir, por meio da moda, elementos como matéria, memória, identidade e resistência. Moldada manualmente, a peça utiliza a cola quente como principal material, criando texturas que remetem ao mangue e à força simbólica do enredo.
“Sim, esse look é feito inteiramente de COLA QUENTE. Uma tradução do mangue em figurino: matéria, memória, identidade e resistência moldadas à mão, com amor e significado para homenagear o enredo da nossa escola. Manguebeat no corpo, na arte e no carnaval”, escreveu a musa em publicação nas redes sociais.
Enredo da Grande Rio para o Carnaval 2026
Para o Carnaval de 2026, a Acadêmicos do Grande Rio levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “A Nação do Mangue”, uma homenagem ao Manguebeat, movimento cultural surgido no Recife (PE), nos anos 1990.
O tema celebra a resistência cultural, a riqueza da fauna e da flora dos manguezais e estabelece conexões entre as periferias de Pernambuco e da Baixada Fluminense.
