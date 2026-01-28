VÍDEO: Alane Dias usa look feito com cola quente em ensaio da Grande Rio

A paraense Alane Dias, musa da Acadêmicos do Grande Rio, surpreendeu o público ao surgir com um figurino inteiramente produzido com cola quente durante o ensaio da escola de samba realizado na noite desta terça-feira (27), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Nas redes sociais, Alane compartilhou um vídeo exibindo os detalhes do look inusitado, que rapidamente chamou a atenção pela criatividade e pelo conceito artístico. O figurino foi desenvolvido especialmente para o ensaio de quadra da agremiação e dialoga diretamente com o enredo da escola para o Carnaval 2026.

O look usado por Alane Dias foi inspirado no movimento cultural Manguebeat e buscou traduzir, por meio da moda, elementos como matéria, memória, identidade e resistência. Moldada manualmente, a peça utiliza a cola quente como principal material, criando texturas que remetem ao mangue e à força simbólica do enredo.

“Sim, esse look é feito inteiramente de COLA QUENTE. Uma tradução do mangue em figurino: matéria, memória, identidade e resistência moldadas à mão, com amor e significado para homenagear o enredo da nossa escola. Manguebeat no corpo, na arte e no carnaval”, escreveu a musa em publicação nas redes sociais.

Enredo da Grande Rio para o Carnaval 2026

Para o Carnaval de 2026, a Acadêmicos do Grande Rio levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “A Nação do Mangue”, uma homenagem ao Manguebeat, movimento cultural surgido no Recife (PE), nos anos 1990.

O tema celebra a resistência cultural, a riqueza da fauna e da flora dos manguezais e estabelece conexões entre as periferias de Pernambuco e da Baixada Fluminense.