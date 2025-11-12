Gaby Amarantos é indicada a prêmio internacional; DJ Méury, Viviane Batidão e Joelma têm indicações

A cantora Gaby Amarantos está concorrendo em três categorias da nona edição, o WME Awards by Billboard. A premiação divulgou as 17 categorias de 2025. O evento será realizado no dia 17 de dezembro, no BTG Pactual Hall, em São Paulo, onde celebrará histórias de empoderamento e representatividade feminina.

A cantora paraense concorre como Cantora e com Rock Doido ela disputa nas categorias de Álbum e Videoclipe. DJ Méury é indicada na categoria DJ, e na Show, disputam Joelma e Viviane Batidão.

Neste ano, o prêmio prestará homenagem à cantora, empresária e ícone da representatividade Preta Gil. Reconhecida por transformar sua trajetória artística e pessoal em um manifesto de inclusão e diversidade, Preta fez de sua vida uma celebração coletiva, um espaço onde todas as vozes, corpos e histórias pudessem encontrar acolhimento e expressão.

Com mais de 10 mil mulheres indicadas, quase 120 premiadas, cerca de 60 apresentações exclusivas e a participação de mais de 400 profissionais do setor musical de todas as regiões do Brasil que fazem as indicações nas 17 categorias, o WME Awards by Billboard destaca seu impacto na cena musical.

A votação é feita por uma mistura de votos do júri técnico e do público, que pode participar através do site oficial da premiação.

Indicadas por categoria

Confira as indicadas de cada categoria:

Diretora de videoclipe Pamela Martins Letícia Ribeiro Aline Lata Gabriela Grafolin Belinha Lopes

Compositora Mc Tha Bia Marques Stefanie Tállia Liniker

Instrumentista Ana Karina Sebastião Alana Alberg Victória dos Santos Beatriz Sena Lívia Mattos

Empreendedora Mara Natacci Silvia Colmenero Paula Lavigne Karla Martins Raquel Virgínia

Jornalista Musical Isadora Almeida Sylvia Sussekind Carol Prado Semayat Oliveira Bia Aparecida

Radialista Juliana Molino Val Becker Nat/Esquema Tatiana Ribeiro Patricia Liberato

Profissional do Ano Silvia Stocker Luciana Paulino Ede Cury Carol Pascoal Mariana Abreu

Produtora Musical Curol Luiza Brina Alejandra Luciani Maria Beraldo Jadsa

Cantora Luedji Luna Ana Castela Rachel Reis Gaby Amarantos Simone Mendes

DJ DJ Méury Curol Afreekassia Samhara Paulete Lindacelva

Revelação Rayane e Rafaela Fiorella Ebony Marília Tavares Joyce Alane

Show Duquesa Liniker Lauana Prado Joelma Viviane Batidão

Música Mainstream "Pé na Rua" - Mari Fernandez "Numa Ilha" - Marina Sena "Olha onde eu tô" - Ana Castela "Energia de Gostosa" - Ivete Sangalo "Saudade Proibida" - Simone Mendes

Música Alternativa "Dharma" - AJuliaCosta "Deus" - Urias e Criolo "Sol na Pele" - Jadsa "Despacha" - Melly "Desconforto" - Stefanie

Videoclipe "Receita" - Pepita, Diego Martins "Banquete" - Vivi "Dilemas da Vida Moderna" - Carol Biazin Rock Doido - Gaby Amarantos "Como posso amar assim" - Iza

Música Latam "Si Antes Te Hubiera Conocido" - KAROL G "Cancionera" - Natalia Lafourcade "Soltera" - Shakira "Bunda" - Emília, Luísa Sonza "Perfectas" – Emília

Álbum Coisas Naturais - Marina Sena Rock Doido - Gaby Amarantos Six - Duquesa Um mar pra cada um - Luedji Luna Pagode da Mart'nália - Mart'nália

