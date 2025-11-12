Capa Jornal Amazônia
Gaby Amarantos é indicada a prêmio internacional; DJ Méury, Viviane Batidão e Joelma têm indicações

Artistas paraenses disputam categorias no WME Awards by Billboard, premiação que valoriza mulheres

O Liberal
fonte

Rock Doido de Gaby Amarantos é destaque em prêmio (Thiago Gomes)

A cantora Gaby Amarantos está concorrendo em três categorias da nona edição, o WME Awards by Billboard. A  premiação divulgou as 17 categorias de 2025. O evento será realizado no dia 17 de dezembro, no BTG Pactual Hall, em São Paulo, onde celebrará histórias de empoderamento e representatividade feminina.

A cantora paraense concorre como Cantora e com Rock Doido ela disputa nas categorias de Álbum e Videoclipe. DJ Méury é indicada na categoria DJ, e na Show, disputam Joelma e Viviane Batidão.

Neste ano, o prêmio prestará homenagem à cantora, empresária e ícone da representatividade Preta Gil. Reconhecida por transformar sua trajetória artística e pessoal em um manifesto de inclusão e diversidade, Preta fez de sua vida uma celebração coletiva, um espaço onde todas as vozes, corpos e histórias pudessem encontrar acolhimento e expressão.

Com mais de 10 mil mulheres indicadas, quase 120 premiadas, cerca de 60 apresentações exclusivas e a participação de mais de 400 profissionais do setor musical de todas as regiões do Brasil que fazem as indicações nas 17 categorias, o WME Awards by Billboard destaca seu impacto na cena musical.

A votação é feita por uma mistura de votos do júri técnico e do público, que pode participar através do site oficial da premiação.

Indicadas por categoria

Confira as indicadas de cada categoria:

  • Diretora de videoclipe
    • Pamela Martins
    • Letícia Ribeiro
    • Aline Lata
    • Gabriela Grafolin
    • Belinha Lopes
  • Compositora
    • Mc Tha
    • Bia Marques
    • Stefanie
    • Tállia
    • Liniker
  • Instrumentista
    • Ana Karina Sebastião
    • Alana Alberg
    • Victória dos Santos
    • Beatriz Sena
    • Lívia Mattos
  • Empreendedora
    • Mara Natacci
    • Silvia Colmenero
    • Paula Lavigne
    • Karla Martins
    • Raquel Virgínia
  • Jornalista Musical
    • Isadora Almeida
    • Sylvia Sussekind
    • Carol Prado
    • Semayat Oliveira
    • Bia Aparecida
  • Radialista
    • Juliana Molino
    • Val Becker
    • Nat/Esquema
    • Tatiana Ribeiro
    • Patricia Liberato
  • Profissional do Ano
    • Silvia Stocker
    • Luciana Paulino
    • Ede Cury
    • Carol Pascoal
    • Mariana Abreu
  • Produtora Musical
    • Curol
    • Luiza Brina
    • Alejandra Luciani
    • Maria Beraldo
    • Jadsa
  • Cantora
    • Luedji Luna
    • Ana Castela
    • Rachel Reis
    • Gaby Amarantos
    • Simone Mendes
  • DJ
    • DJ Méury
    • Curol
    • Afreekassia
    • Samhara
    • Paulete Lindacelva
  • Revelação
    • Rayane e Rafaela
    • Fiorella
    • Ebony
    • Marília Tavares
    • Joyce Alane
  • Show
    • Duquesa
    • Liniker
    • Lauana Prado
    • Joelma
    • Viviane Batidão
  • Música Mainstream
    • "Pé na Rua" - Mari Fernandez
    • "Numa Ilha" - Marina Sena
    • "Olha onde eu tô" - Ana Castela
    • "Energia de Gostosa" - Ivete Sangalo
    • "Saudade Proibida" - Simone Mendes
  • Música Alternativa
    • "Dharma" - AJuliaCosta
    • "Deus" - Urias e Criolo
    • "Sol na Pele" - Jadsa
    • "Despacha" - Melly
    • "Desconforto" - Stefanie
  • Videoclipe
    • "Receita" - Pepita, Diego Martins
    • "Banquete" - Vivi
    • "Dilemas da Vida Moderna" - Carol Biazin
    • Rock Doido - Gaby Amarantos
    • "Como posso amar assim" - Iza
  • Música Latam
    • "Si Antes Te Hubiera Conocido" - KAROL G
    • "Cancionera" - Natalia Lafourcade
    • "Soltera" - Shakira
    • "Bunda" - Emília, Luísa Sonza
    • "Perfectas" – Emília
  • Álbum
    • Coisas Naturais - Marina Sena
    • Rock Doido - Gaby Amarantos
    • Six - Duquesa
    • Um mar pra cada um - Luedji Luna
    • Pagode da Mart'nália - Mart'nália
