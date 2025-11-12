Gaby Amarantos é indicada a prêmio internacional; DJ Méury, Viviane Batidão e Joelma têm indicações
Artistas paraenses disputam categorias no WME Awards by Billboard, premiação que valoriza mulheres
A cantora Gaby Amarantos está concorrendo em três categorias da nona edição, o WME Awards by Billboard. A premiação divulgou as 17 categorias de 2025. O evento será realizado no dia 17 de dezembro, no BTG Pactual Hall, em São Paulo, onde celebrará histórias de empoderamento e representatividade feminina.
A cantora paraense concorre como Cantora e com Rock Doido ela disputa nas categorias de Álbum e Videoclipe. DJ Méury é indicada na categoria DJ, e na Show, disputam Joelma e Viviane Batidão.
Neste ano, o prêmio prestará homenagem à cantora, empresária e ícone da representatividade Preta Gil. Reconhecida por transformar sua trajetória artística e pessoal em um manifesto de inclusão e diversidade, Preta fez de sua vida uma celebração coletiva, um espaço onde todas as vozes, corpos e histórias pudessem encontrar acolhimento e expressão.
Com mais de 10 mil mulheres indicadas, quase 120 premiadas, cerca de 60 apresentações exclusivas e a participação de mais de 400 profissionais do setor musical de todas as regiões do Brasil que fazem as indicações nas 17 categorias, o WME Awards by Billboard destaca seu impacto na cena musical.
A votação é feita por uma mistura de votos do júri técnico e do público, que pode participar através do site oficial da premiação.
Indicadas por categoria
Confira as indicadas de cada categoria:
- Diretora de videoclipe
- Pamela Martins
- Letícia Ribeiro
- Aline Lata
- Gabriela Grafolin
- Belinha Lopes
- Compositora
- Mc Tha
- Bia Marques
- Stefanie
- Tállia
- Liniker
- Instrumentista
- Ana Karina Sebastião
- Alana Alberg
- Victória dos Santos
- Beatriz Sena
- Lívia Mattos
- Empreendedora
- Mara Natacci
- Silvia Colmenero
- Paula Lavigne
- Karla Martins
- Raquel Virgínia
- Jornalista Musical
- Isadora Almeida
- Sylvia Sussekind
- Carol Prado
- Semayat Oliveira
- Bia Aparecida
- Radialista
- Juliana Molino
- Val Becker
- Nat/Esquema
- Tatiana Ribeiro
- Patricia Liberato
- Profissional do Ano
- Silvia Stocker
- Luciana Paulino
- Ede Cury
- Carol Pascoal
- Mariana Abreu
- Produtora Musical
- Curol
- Luiza Brina
- Alejandra Luciani
- Maria Beraldo
- Jadsa
- Cantora
- Luedji Luna
- Ana Castela
- Rachel Reis
- Gaby Amarantos
- Simone Mendes
- DJ
- DJ Méury
- Curol
- Afreekassia
- Samhara
- Paulete Lindacelva
- Revelação
- Rayane e Rafaela
- Fiorella
- Ebony
- Marília Tavares
- Joyce Alane
- Show
- Duquesa
- Liniker
- Lauana Prado
- Joelma
- Viviane Batidão
- Música Mainstream
- "Pé na Rua" - Mari Fernandez
- "Numa Ilha" - Marina Sena
- "Olha onde eu tô" - Ana Castela
- "Energia de Gostosa" - Ivete Sangalo
- "Saudade Proibida" - Simone Mendes
- Música Alternativa
- "Dharma" - AJuliaCosta
- "Deus" - Urias e Criolo
- "Sol na Pele" - Jadsa
- "Despacha" - Melly
- "Desconforto" - Stefanie
- Videoclipe
- "Receita" - Pepita, Diego Martins
- "Banquete" - Vivi
- "Dilemas da Vida Moderna" - Carol Biazin
- Rock Doido - Gaby Amarantos
- "Como posso amar assim" - Iza
- Música Latam
- "Si Antes Te Hubiera Conocido" - KAROL G
- "Cancionera" - Natalia Lafourcade
- "Soltera" - Shakira
- "Bunda" - Emília, Luísa Sonza
- "Perfectas" – Emília
- Álbum
- Coisas Naturais - Marina Sena
- Rock Doido - Gaby Amarantos
- Six - Duquesa
- Um mar pra cada um - Luedji Luna
- Pagode da Mart'nália - Mart'nália
