Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela chevron right

‘Três Graças’: confira enredo e elenco da nova novela da Globo

A trama substitui o remake de “Vale Tudo” no horário nobre da televisão

Lívia Ximenes
fonte

Em "Três Graças", Alana Cabral, Sophie Charlotte e Dira Paes passam por gravidez na adolescência (Reprodução / Globo)

O remake de “Vale Tudo” acabou nessa sexta-feira (17) e, na próxima segunda-feira (20), uma nova novela substitui a trama: “Três Graças”. A obra da TV Globo é criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva e conta com direção artística de Luiz Henrique Rios. Drama, tragédia, romance, mistério e humor são presentes na história.

VEJA MAIS

image Dira Paes fala sobre novo papel em 'Três Graças' e destaca conexão com Sophie Charlotte
Três Graças, a nova novela das 9 da TV Globo, foi oficialmente lançada nesta terça-feira (7/10) e estreia dia 20 de outubro de 2025

image Aguinaldo Silva aposta em personagem de Grazi Massafera para 'virar meme' em 'Três Graças'
O diretor Luiz Henrique Rios destacou que a trama aborda dilemas éticos sobre o valor da vida no País, mas sem perder o tom leve

image Dira Paes divulga foto com Belo e Marcos Palmeira nos bastidores de 'Três Graças'
Elas se preparam para o novo “novelão” das nove da Globo, que marca o retorno de Aguinaldo Silva à emissora.

Qual o enredo de “Três Graças”?

O enredo de “Três Graças”, nova novela da TV Globo, tem como personagem principal Gerluce, vivida por Sophie Charlotte. Ela é mãe de Joélly, interpretada por Alana Cabral, e filha de Lígia, papel de Dira Paes. A história se desenrola com um ponto em comum entre as três: gravidez na adolescência.

Outro núcleo da trama mostra a luta por sobrevivência, a batalha contra corruptos que prejudicam pessoas doentes para se beneficiarem e o tráfico de drogas. A novela navega entre vivências na comunidade Chacrinha e o mundo dos ricos na região nobre de São Paulo.

image Sophie Charlotte, Alana Cabral e Dira Paes são parte do elenco principal de "Três Graças" (Reprodução / Globo)

Qual o elenco de “Três Graças”?

O elenco principal de “Três Graças”, nova novela da TV Globo, é formado por Sophie Charlotte, Alana Cabral e Dira Paes. A trama também conta com Belo, Marcos Palmeira, Juliano Cazarré, Paulo Mendes, Grazi Massafera, Murilo Benício, Andréa Horta, Xamã, Luiza Rosa, Enrique Diaz e Gabriela Loran. Além deles, Arlete Salles, Amaury Lorenzo, Romulo Estrela e Gabriela Medvedovisky.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Três Graças

novela Três Graças

nova novela das nove

TV Globo

globo

novela da globo
Novela
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Jaffar Bambirra se destaca em série do Globoplay e prepara novo álbum musical

Protagonista de Dias Perfeitos, artista se prepara para lançar nova série Emergência 53 e seu segundo álbum. Em entrevista, ele fala sobre o desafio de viver personagens complexos e a conexão entre atuação e música

18.10.25 8h00

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

TELEVISÃO

TV Liberal estreia série ‘Horizonte Amazônia’ com foco em soluções para o clima no ano da COP 30

O primeiro episódio destaca a importância dos manguezais para o equilíbrio climático e o trabalho de comunidades na recuperação dessas áreas

17.10.25 19h57

FAMOSOS

Linn da Quebrada compartilha registros da viagem a Belém: 'O Círio de Nazaré não se explica'

Cantora e atriz descreveu a experiência como 'inesquecível' e agradeceu à acolhida dos paraenses e à amizade com Gaby Amarantos.

17.10.25 19h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Em conversa, Rei Charles III e Anitta dizem que Belém ‘não é fácil de chegar’

A artista brasileira esteve no Circular Bioeconomy Alliance, realizado nessa quinta-feira (16), no Palácio de St. James

17.10.25 10h58

EVENTO

Belém recebe 2ª edição do Excangalhada Drag Race com dois dias de arte, humor e performances

Competição retorna com dois dias de programação gratuita e shows que valorizam o talento e a criatividade das drags paraenses

18.10.25 8h00

SUCESSO

Jaffar Bambirra se destaca em série do Globoplay e prepara novo álbum musical

Protagonista de Dias Perfeitos, artista se prepara para lançar nova série Emergência 53 e seu segundo álbum. Em entrevista, ele fala sobre o desafio de viver personagens complexos e a conexão entre atuação e música

18.10.25 8h00

CELEBRIDADES

Luana Piovani perde processo contra Neymar

A atriz foi condenada por injúria em ação judicial movida pelo jogador

17.10.25 8h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda