‘Três Graças’: confira enredo e elenco da nova novela da Globo

O remake de “Vale Tudo” acabou nessa sexta-feira (17) e, na próxima segunda-feira (20), uma nova novela substitui a trama: “Três Graças”. A obra da TV Globo é criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva e conta com direção artística de Luiz Henrique Rios. Drama, tragédia, romance, mistério e humor são presentes na história.

Qual o enredo de “Três Graças”?

O enredo de “Três Graças”, nova novela da TV Globo, tem como personagem principal Gerluce, vivida por Sophie Charlotte. Ela é mãe de Joélly, interpretada por Alana Cabral, e filha de Lígia, papel de Dira Paes. A história se desenrola com um ponto em comum entre as três: gravidez na adolescência.

Outro núcleo da trama mostra a luta por sobrevivência, a batalha contra corruptos que prejudicam pessoas doentes para se beneficiarem e o tráfico de drogas. A novela navega entre vivências na comunidade Chacrinha e o mundo dos ricos na região nobre de São Paulo.

Sophie Charlotte, Alana Cabral e Dira Paes são parte do elenco principal de "Três Graças" (Reprodução / Globo)

Qual o elenco de “Três Graças”?

O elenco principal de “Três Graças”, nova novela da TV Globo, é formado por Sophie Charlotte, Alana Cabral e Dira Paes. A trama também conta com Belo, Marcos Palmeira, Juliano Cazarré, Paulo Mendes, Grazi Massafera, Murilo Benício, Andréa Horta, Xamã, Luiza Rosa, Enrique Diaz e Gabriela Loran. Além deles, Arlete Salles, Amaury Lorenzo, Romulo Estrela e Gabriela Medvedovisky.