Gil do Vigor celebra o sucesso da 3ª edição do 'Aulão do Vigor' e missão de transformar vidas

Gil do Vigor realizou a 3ª edição do Aulão do Vigor, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, neste domingo, 19. O encontro, com duração de 6 horas e meia, reuniu cerca de 600 estudantes das escolas públicas de Recife e Olinda.

O intensivão foi transmitido ao vivo pelo canal no YouTube de Gil, com o objetivo de dar fôlego à preparação para o ENEM 2025.

O aulão trouxe revisões intensivas das quatro grandes áreas do exame: Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Gil e educadores convidados também ofereceram estratégias de estudo, motivação e orientação para a reta final de preparação para a prova.

VEJA MAIS

Gil destacou que sua trajetória como aluno de escola pública, e que chegou ao mestrado e doutorado, inspira sua missão com o evento.

“Sonhar nunca é demais. E eu falo e defendo a educação porque ela transforma. Ela mudou a minha vida”, afirmou, ressaltando que o

aulão vai além de “decorar”, e sim entender os conteúdos, praticar e confiar no próprio potencial.

Na última sexta-feira (17), o economista foi aprovado com destaque no exame de qualificação de seu PhD na Califórnia, Estados Unidos. A banca avaliadora elogiou o desempenho e a trajetória acadêmica de Gil, que celebrou a conquista com o mesmo entusiasmo e orgulho que leva à sala de aula.

Durante o Aulão do Vigor, ele compartilhou uma novidade com o público: recebeu o convite para realizar um pós-doutorado na Universidade de Chicago, uma das mais prestigiadas instituições do mundo.

“Educação exige esforço, dedicação e entrega. E acima de tudo, que coloquemos o nosso coração nisso. Vou continuar estudando. E se tem um bem que ninguém vai tirar de você é esse. Todo investimento é volátil, sobe e desce muito rápido. Mas o investimento que nunca vai perder o valor é a educação", declarou o economista, que deve iniciar seu pós-PhD no segundo semestre de 2026.

Para esse movimento social, o economista recebeu apoio importante de marcas como Brilhante, Vivo, Serasa e Bic, que compartilham do mesmo propósito do economista em democratizar o acesso à educação no país, além de atuarem com Gil em outros projetos.